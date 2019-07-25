Ивахненко проиграла румынке Бара на турнире в Юрмале

Ивахненко проиграла румынке Бара на турнире в Юрмале

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россиянка Валентина Ивахненко не смогла пробиться в ¼ финала теннисного турнира в латвийской Юрмале, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.