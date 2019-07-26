Посольство РФ потребовало от США прекратить дискриминацию российских спортсменов

«Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США», — говорится в комментарии посольства. Также российская сторона потребовала прекратить «дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий».
В сообщении Кузнецову называют «очередной жертвой «затянувшихся административных процедур» при получении американской визы.
Россиянка должна была принять участие в турнире Citi Open, который пройдет в Вашингтоне с 27 июля по 4 августа. Ей пришлось сняться с соревнований из-за проблем с получением визы США.
Кузнецова является действующим победителем турнира Citi Open в женском одиночном разряде.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кузнецова занимает сейчас 108-е место. Наивысшее для нее достижение — второе место.