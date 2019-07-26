Посольство РФ потребовало от США прекратить дискриминацию российских спортсменов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с тем, что российская теннисистка Светлана Кузнецова не сможет сыграть на теннисном турнире в США из-за проблем с визой, сообщается в фейсбуке российского диппредставительства.