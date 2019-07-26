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06:19 (мск), источник: Интерфакс

Посольство РФ потребовало от США прекратить дискриминацию российских спортсменов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с тем, что российская теннисистка Светлана Кузнецова не сможет сыграть на теннисном турнире в США из-за проблем с визой, сообщается в фейсбуке российского диппредставительства.

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«Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США», — говорится в комментарии посольства. Также российская сторона потребовала прекратить «дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий».

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В сообщении Кузнецову называют «очередной жертвой «затянувшихся административных процедур» при получении американской визы.

Россиянка должна была принять участие в турнире Citi Open, который пройдет в Вашингтоне с 27 июля по 4 августа. Ей пришлось сняться с соревнований из-за проблем с получением визы США.

Кузнецова является действующим победителем турнира Citi Open в женском одиночном разряде.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кузнецова занимает сейчас 108-е место. Наивысшее для нее достижение — второе место.

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