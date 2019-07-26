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12:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Кузнецова: Мой паспорт вызвал подозрение у службы безопасности США

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала ситуацию с невыдачей ей американской визы.

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Источник: Reuters

Уроженка Санкт-Петербурга была вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне, действующей чемпионкой которого она является.

«Пока никаких подвижек по делу нет. Зато после моей последней публикации начался шквал звонков с вопросами и реакцией. Не успеваю ни на что отвечать. Ситуация непростая. По сути, я три месяца нахожусь в состоянии постоянного стресса. Консульство продержало паспорт шесть месяцев, потом вернули мне его, сейчас просят привезти обратно. Что из этого выйдет? Пока сложно понять. Но турнир в Вашингтоне теперь точно пройдёт без меня. Теперь жду канадскую визу, но её должны дать в течение пяти дней. Верну им паспорт, буду ждать. Увы, пока никто ничего сделать не может. К счастью, у меня два загранпаспорта. Один полностью забит визами, последняя страница осталась как раз для Канады. Второй — новый, чистый, ждёт штампа Штатов.

Документы были поданы в феврале, так что уже в мае стало ясно, что что-то идёт не так. Мне многие пишут, что нужно было действовать иначе и оформлять визу в Европе, но у меня в запасе было семь месяцев. Не могла подумать, что откажут. На это нет никаких веских причин.

По неофициальной информации, служба безопасности США задержала мой паспорт. Якобы он вызвал у них некие подозрения. Мой и ещё одного человека, чья фамилия мне ни о чём не говорит. Правда, непонятно, какое я могу вызвать подозрение, если на протяжении 16 лет летаю на турниры в США?

Насколько мне известно, Международная федерация тенниса отказалась от содействия в решении вопроса. Что касается американской, то ввиду того, что я являюсь победительницей US Open, они направили необходимый запрос, но получили ровно такой же ответ, как и я, — цитирует Кузнецову «RT на русском».

Соревнования в Вашингтоне пройдут с 29 июля по 4 августа.

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