Рублев обыграл Тима в четвертьфинале турнира в Гамбурге

Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу в матче ¼ финала россиянин обыграл первую ракетку турнира австрийца Доминика Тима, занимающего четвертое место в мировом рейтинге — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Игра продолжалась 1 час 48 минут.

Рублев, занимающий на данный момент 78-ю строчку рейтинга АТР, впервые в карьере обыграл теннисиста из топ-5 мировой классификации.