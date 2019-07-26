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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев обыграл Тима в четвертьфинале турнира в Гамбурге

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в немецком Гамбурге, призовой фонд которого превышает 1,7 миллиона евро.

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу в матче ¼ финала россиянин обыграл первую ракетку турнира австрийца Доминика Тима, занимающего четвертое место в мировом рейтинге — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Игра продолжалась 1 час 48 минут.

Рублев, занимающий на данный момент 78-ю строчку рейтинга АТР, впервые в карьере обыграл теннисиста из топ-5 мировой классификации.

За выход в финал Рублев поспорит с победителем матча Фабио Фоньини (Италия, 3-й номер посева) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

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