Рублев обыграл Тима в четвертьфинале турнира в Гамбурге
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в немецком Гамбурге, призовой фонд которого превышает 1,7 миллиона евро.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в немецком Гамбурге, призовой фонд которого превышает 1,7 миллиона евро.
В пятницу в матче ¼ финала россиянин обыграл первую ракетку турнира австрийца Доминика Тима, занимающего четвертое место в мировом рейтинге — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Игра продолжалась 1 час 48 минут.
Рублев, занимающий на данный момент 78-ю строчку рейтинга АТР, впервые в карьере обыграл теннисиста из топ-5 мировой классификации.
За выход в финал Рублев поспорит с победителем матча Фабио Фоньини (Италия, 3-й номер посева) — Пабло