Теннисистку Кузнецову пригласили в посольство США за визой
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Посольство США сообщило о готовности визы для российской теннисистки Светланы Кузнецовой.
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Посольство США сообщило о готовности визы для российской теннисистки Светланы Кузнецовой.
«Мы видели сообщения прессы о теннисистке Светлане Кузнецовой и ее проблемах с визой. Мы попытались с ней связаться напрямую, чтобы убедиться, что она может принять участие в турнире, но ответа нет. Если ты читаешь это, Светлана, свяжись с нами — твоя виза тебя ждет», — написала в фейсбуке
Ранее Кузнецова написала в своем Instagram о том, что она не выступит на турнире Citi Open в Вашингтоне
Турнир City Open пройдет в Вашингтоне с 27 июля по 4 августа. Кузнецова является его действующим победителем в женском одиночном разряде.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кузнецова занимает сейчас 108-е место. Наивысшее для нее достижение — второе место.