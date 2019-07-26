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17:25 (мск), источник: Интерфакс

Теннисистку Кузнецову пригласили в посольство США за визой

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Посольство США сообщило о готовности визы для российской теннисистки Светланы Кузнецовой.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы видели сообщения прессы о теннисистке Светлане Кузнецовой и ее проблемах с визой. Мы попытались с ней связаться напрямую, чтобы убедиться, что она может принять участие в турнире, но ответа нет. Если ты читаешь это, Светлана, свяжись с нами — твоя виза тебя ждет», — написала в фейсбуке пресс-секретарь дипмиссии Андреа Калан.

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Ранее Кузнецова написала в своем Instagram о том, что она не выступит на турнире Citi Open в Вашингтоне из-за проблем с получением визы США.

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Турнир City Open пройдет в Вашингтоне с 27 июля по 4 августа. Кузнецова является его действующим победителем в женском одиночном разряде.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кузнецова занимает сейчас 108-е место. Наивысшее для нее достижение — второе место.

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