Теннисистку Кузнецову пригласили в посольство США за визой

«Мы видели сообщения прессы о теннисистке Светлане Кузнецовой и ее проблемах с визой. Мы попытались с ней связаться напрямую, чтобы убедиться, что она может принять участие в турнире, но ответа нет. Если ты читаешь это, Светлана, свяжись с нами — твоя виза тебя ждет», — написала в фейсбуке пресс-секретарь дипмиссии Андреа Калан.