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17:34 (мск), источник: БЕЛТА

Теннисистки Эвелина Ласкевич и Мария Сцецевич завоевали золото на ЕЮОФ в Баку

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Эвелина Ласкевич и Мария Сцецевич завоевали золотые медали на XV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В парном разряде финала белорусский дуэт был сильнее россиянок Екатерины Маклаковой и Марии Шолоховой — 6:7, 6:3, 10:6. Как и ожидалось, матч за золотые медали получился упорным. Россиянки без ошибок провели концовку первого сета и повели 1:0, но Эвелина Ласкевич и Мария Сцецевич лучше отыграли у сетки и добились важной победы.

«Сыграли хороший матч и показали все, что можем и умеем. Золотая награда олимпийского фестиваля — весомый результат в карьере. Впервые играли против этой российской пары. Девушки показывали классный теннис, но в важные моменты мы действовали острее и попадали в корт», — рассказала пресс-службе НОК Беларуси после игры Мария Сцецевич.

Для белорусской команды на Европейском юношеском фестивале это четвертая золотая медаль. Ранее на высшую ступень пьедестала почета в Баку поднимались борцы Глеб Макаренко, Кристина Здункевич, Яна Третьяк. В активе белорусов на ЕЮОФ уже десять наград. Сегодня борьбу за медали продолжат легкоатлеты и волейболисты.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Баку завершится 27 июля.

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