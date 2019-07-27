Стала известна сетка турнира в Вашингтоне, на который не пустили Кузнецову

В основной сетке стартующего 29 июля турнира в Вашингтоне должны были сыграть ещё две россиянки: Анастасия Потапова и Светлана Кузнецова. Потапова отказалась от участия, когда дошла до полуфинала турнира в Юрмале, где сегодня встретится с Анастасией Севастовой из Латвии. Кузнецова мечтала защитить титул в столице США, но лишь 26 июля стало известно, что теннисистке предоставлена американская виза. Улететь в США и акклиматизироваться Светлана уже не успевала, поэтому снялась с соревнований.