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19:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Стала известна сетка турнира в Вашингтоне, на который не пустили Кузнецову

Стала известна сетка хардового турнира категории International в Вашингтоне.

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Источник: РИА "Новости"

Седьмая сеяная россиянка Анастасия Павлюченкова в матче первого круга сыграет с американкой Кристиной Макхэйл. Первой соперницей Анны Блинковой станет победительница квалификации.

В основной сетке стартующего 29 июля турнира в Вашингтоне должны были сыграть ещё две россиянки: Анастасия Потапова и Светлана Кузнецова. Потапова отказалась от участия, когда дошла до полуфинала турнира в Юрмале, где сегодня встретится с Анастасией Севастовой из Латвии. Кузнецова мечтала защитить титул в столице США, но лишь 26 июля стало известно, что теннисистке предоставлена американская виза. Улететь в США и акклиматизироваться Светлана уже не успевала, поэтому снялась с соревнований.

В отсутствии действующей победительницы первой сеяной на турнире в Вашингтоне стала американка Слоан Стивенс, которая начнёт соревнования матчем со шведкой Ребеккой Петерсон.

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