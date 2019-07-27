Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира ATP в Гамбурге

Источник: РИА "Новости"

21-летний россиянин одержал победу со счетом 4:6, 7:5, 6:1. Теннисисты встречались между собой во второй раз, в обоих поединках победил российский теннисист. В четвертьфинале Рублев оказался сильнее четвертой ракетки мира австрийца Доминика Тима — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

В финале в воскресенье Рублев сыграет с грузином Николозом Басилашвили, который в полуфинале победил пятую ракетку мира немца Александра Зверева.

Рублев впервые в карьере вышел в финал турнира ATP 500 (победитель турнира получает 500 рейтинговых очков). Он находится на 78-м месте в рейтинге ATP. На счету Рублева одна победа на турнирах ассоциации, в 2017 году он выиграл в хорватском Умаге (турнир ATP 250), на турнирах Большого шлема лучшим результатом россиянина является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017).

Карреньо-Буста занимает 59-ю строчку в рейтинге ATP, высшим достижением испанца на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2017), кроме того, он играл в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (2017). Он становился победителем трех турниров серии ATP.