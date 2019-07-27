Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Сочи
30
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
Спартак
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Крылья Советов
21
Футбол. Первый дивизион
28.07
СКА-Хабаровск
Факел
Футбол. Первый дивизион
28.07
Луч
Шинник
Футбол. Первый дивизион
28.07
Енисей
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
19Капризов на поле, радостный Влашич и серьезный Акинфеев. Фото с матча ЦСКА — «Оренбург»
13Два гола за три минуты: как «Локомотив» обыграл «Тамбов»
21:55 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира ATP в Гамбурге

ТАСС, 27 июля. Россиянин Андрей Рублев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Гамбурге.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

21-летний россиянин одержал победу со счетом 4:6, 7:5, 6:1. Теннисисты встречались между собой во второй раз, в обоих поединках победил российский теннисист. В четвертьфинале Рублев оказался сильнее четвертой ракетки мира австрийца Доминика Тима — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

В финале в воскресенье Рублев сыграет с грузином Николозом Басилашвили, который в полуфинале победил пятую ракетку мира немца Александра Зверева.

Рублев впервые в карьере вышел в финал турнира ATP 500 (победитель турнира получает 500 рейтинговых очков). Он находится на 78-м месте в рейтинге ATP. На счету Рублева одна победа на турнирах ассоциации, в 2017 году он выиграл в хорватском Умаге (турнир ATP 250), на турнирах Большого шлема лучшим результатом россиянина является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017).

Карреньо-Буста занимает 59-ю строчку в рейтинге ATP, высшим достижением испанца на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2017), кроме того, он играл в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (2017). Он становился победителем трех турниров серии ATP.

Призовой фонд турнира в Гамбурге составляет €1,7 млн.

 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
«Спартак» четыре раза попал в штангу, но проиграл новичку РПЛ
Самый жирный трансфер Англии — внезапно у «Арсенала»
Чутье Игнатьева и шедевр Шапи. «Краснодар» разгромил «Сочи»
Сборная России уничтожила вообще всех. Команда-мечта вернулась?
Боксер Ковалев отказался от боя с чемпионом мира
Кононов извинился за поражение «Спартака» от «Тамбова»
Источник: «Динамо» интересуется форвардом «Боруссии»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь