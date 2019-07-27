Потапова не смогла пробиться в финал турнира в Юрмале
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россиянка Анастасия Потапова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Юрмале (Латвия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россиянка Анастасия Потапова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Юрмале (Латвия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
В полуфинальном матче Потапова, посеянная под шестым номером, уступила первой ракетке турнира Анастасии Севастовой из Латвии — 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
В финале соперницей Севастовой будет полька Катаржина Кава.