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21:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Потапова не смогла пробиться в финал турнира в Юрмале

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россиянка Анастасия Потапова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Юрмале (Латвия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В полуфинальном матче Потапова, посеянная под шестым номером, уступила первой ракетке турнира Анастасии Севастовой из Латвии — 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

В финале соперницей Севастовой будет полька Катаржина Кава.

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