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27 июля, источник: Спорт РИА Новости

Самсонова не смогла выйти в финал турнира в Палермо

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в финал турнира в итальянском Палермо, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Самсонова, занимающая 144-е место в рейтинге WTA, в полуфинале уступила восьмой ракетке турнира швейцарке Джил Тайхманн — 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

В финале Тайхманн встретится с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды, 1-й номер посева) — Паула Бадоса (Испания).

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