Самсонова не смогла выйти в финал турнира в Палермо
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в финал турнира в итальянском Палермо, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в финал турнира в итальянском Палермо, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Самсонова, занимающая 144-е место в рейтинге WTA, в полуфинале уступила восьмой ракетке турнира швейцарке Джил Тайхманн — 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
В финале Тайхманн встретится с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды, 1-й номер посева) — Паула Бадоса (Испания).