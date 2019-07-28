Бертенс вышла в финал турнира в Палермо
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Голландская теннисистка Кики Бертенс оформила выход в финал турнира в Палермо (Италия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Голландская теннисистка Кики Бертенс оформила выход в финал турнира в Палермо (Италия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Бертенс, посеянная на турнире под первым номером, в полуфинальном матче переиграла испанку Паулу Бадосу — 6:1, 7:5. Поединок продолжался 1 час 37 минут.
Соперницей представительницы Нидерландов в финале будет швейцарка Джил Тайхманн (8-я сеяная).