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15:35 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Рублев проиграл грузину Басилашвили в финале турнира в Гамбурге

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев уступил грузину Николозу Басилашвили в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Гамбурге.

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Источник: РИА "Новости"

21-летний россиянин проиграл со счетом 5:7, 6:4, 3:6. По ходу турнира Рублев в четвертьфинале оказался сильнее четвертой ракетки мира австрийца Доминика Тима, Басилашвили в полуфинале победил пятую ракетку мира немца Александра Зверева.

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Рублев впервые в карьере вышел в финал турнира ATP 500 (победитель турнира получает 500 рейтинговых очков). Он находится на 78-м месте в рейтинге ATP. На счету Рублева одна победа на турнирах ассоциации, в 2017 году он выиграл в хорватском Умаге (турнир ATP 250), на турнирах Большого шлема лучшим достижением россиянина является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017).

Басилашвили занимает 16-ю строчку в рейтинге ATP, лучшим достижением грузина на турнирах серии Большого шлема является выход в 4-й раунд Открытого чемпионата США (2018), кроме того, он играл в третьем круге Открытого чемпионата Франции (2017), Открытого чемпионата Австралии (2018, 2019) и Уимблдона (2015). В Гамбурге он выиграл свой третий титул ATP.

Призовой фонд турнира в Гамбурге составлял €1,7 млн.

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