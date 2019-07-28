Теннисист Рублев проиграл грузину Басилашвили в финале турнира в Гамбурге

Источник: РИА "Новости"

21-летний россиянин проиграл со счетом 5:7, 6:4, 3:6. По ходу турнира Рублев в четвертьфинале оказался сильнее четвертой ракетки мира австрийца Доминика Тима, Басилашвили в полуфинале победил пятую ракетку мира немца Александра Зверева.

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Рублев впервые в карьере вышел в финал турнира ATP 500 (победитель турнира получает 500 рейтинговых очков). Он находится на 78-м месте в рейтинге ATP. На счету Рублева одна победа на турнирах ассоциации, в 2017 году он выиграл в хорватском Умаге (турнир ATP 250), на турнирах Большого шлема лучшим достижением россиянина является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017).

Басилашвили занимает 16-ю строчку в рейтинге ATP, лучшим достижением грузина на турнирах серии Большого шлема является выход в 4-й раунд Открытого чемпионата США (2018), кроме того, он играл в третьем круге Открытого чемпионата Франции (2017), Открытого чемпионата Австралии (2018, 2019) и Уимблдона (2015). В Гамбурге он выиграл свой третий титул ATP.