Белорусский теннисист Егор Герасимов выиграл на старте турнира в Мексике
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (133-й номер мирового рейтинга) успешно стартовал в квалификации турнира в мексиканском
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (133-й номер мирового рейтинга) успешно стартовал в квалификации турнира в мексиканском
В первом квалификационном раунде белорус переиграл представителя США Денниса Новикова (396) — 4:6, 6:2, 7:5. Следующим соперником Егора Герасимова будет французский теннисист Максим Жанвье (197).
На соревнованиях в американском Вашингтоне Илья Ивашко (126) в первом круге квалификации встретится с датчанином Микаэлем Торпегаардом (177).
В финальном поединке женского турнира в испанском городе