Анна Калинская вышла в основную сетку турнира в Вашингтоне
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская вышла в основную сетку теннисного турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская вышла в основную сетку теннисного турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Калинская в финале квалификации обыграла венгерку Фанни Штоллар — 7:6 (7:3), 6:3. Матч продолжался 1 час 37 минут.