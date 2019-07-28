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28 июля, источник: Спорт РИА Новости

Анна Калинская вышла в основную сетку турнира в Вашингтоне

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская вышла в основную сетку теннисного турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Калинская в финале квалификации обыграла венгерку Фанни Штоллар — 7:6 (7:3), 6:3. Матч продолжался 1 час 37 минут.

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