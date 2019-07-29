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08:57 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Де Минаур стал победителем турнира ATP в Атланте

ТАСС, 29 июля. Австралиец Алекс Де Минаур победил американца Тэйлора Фрица в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Атланте (США, штат Джорджия). Призовой фонд турнира составляет около $777 тыс.

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Источник: AP 2019

20-летний Де Минаур, посеянный на турнире под третьим номером, победил 21-летнего Фрица (второй номер посева) со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Де Минаур выиграл второй турнир ATP в одиночном разряде, на турнирах серии Большого шлема он дальше третьего круга не проходил.

В рейтинге ATP австралиец на данный момент занимает 34-е место. После победы в Атланте он переместится на 25-е место.

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