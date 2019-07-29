Теннисист Де Минаур стал победителем турнира ATP в Атланте

Источник: AP 2019

20-летний Де Минаур, посеянный на турнире под третьим номером, победил 21-летнего Фрица (второй номер посева) со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Де Минаур выиграл второй турнир ATP в одиночном разряде, на турнирах серии Большого шлема он дальше третьего круга не проходил.