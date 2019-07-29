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11:42 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Рублев поднялся на 49-ю строчку в рейтинге ATP

ТАСС, 29 июля. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 78-го на 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Рублев уступил грузину Николозу Басилашвили в финале турнира в Гамбурге (5:7, 6:4, 3:6). 21-летний россиянин впервые в карьере дошел до финала турнира ATP 500 (победитель турнира получает 500 рейтинговых очков).

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Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович (12415 очков), на втором месте идет испанец Рафаэль Надаль (7945), замыкает тройку — швейцарец Роджер Федерер (7460). Россиянин Карен Хачанов сохранил 8-ю позицию (2890), его соотечественник Даниил Медведев опустился на 10-е место (2625).

Рейтинг АТР, версия от 29 июля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460;.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595;.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4415;.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045;.

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040;.

8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890;.

9 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2625;.

10 (9). Даниил Медведев (Россия) — 2625…

49 (78). Андрей Рублев (Россия) — 996.

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