Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Спартак-2
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
28.07
Ротор
Химки
11
Футбол. Первый дивизион
28.07
Авангард К
Нефтехимик
10
Футбол. Первый дивизион
28.07
Балтика
Чертаново
12
Футбол. Премьер-лига
28.07
ЦСКА
Локомотив
10
Все события
Фоторепортажи
9Пакьяо выиграл бой в 40 лет
13Как живет Криштиану Роналду в Турине
12:00 (мск), источник: ТАСС

Российская теннисистка Касаткина сохранила 40-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 29 июля. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 40-ю строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

22-летняя теннисистка занимает наивысшее место среди россиянок. Анастасия Павлюченкова поднялась с 44-й на 43-ю позицию, Екатерина Александрова — с 48-й на 47-ю, Вера Звонарева — с 88-й на 86-ю, Анна Блинкова — c 93-й на 92-ю. Вероника Кудерметова опустилась с 55-го на 56-е место, Анастасия Потапова — с 64-го на 74-е, Мария Шарапова — с 81-го на 82-е, Наталья Вихлянцева — с 94-го на 98-е. Маргарита Гаспарян продолжает удерживать 57-е место.

Читайте также
Российская теннисистка Касаткина поднялась на 40-е место в рейтинге WTA

В первой десятке рейтинга не произошло изменений. Первое место занимает австралийка Эшли Барти (6605), второй идет японка Наоми Осака (6257), третьей — чешка Каролина Плишкова (6055).

Рейтинг WTA от 29 июля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605 очков;.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257;.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055;.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5933;.

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130;.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785;.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4638;.

8 (8). Слоан Стивенс (США) — 3802;.

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3411;.

10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3365;.

40 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1325…

43 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…

47 (48). Екатерина Александрова (Россия) — 1133…

56 (55). Вероника Кудерметова (Россия) — 986…

57 (57). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969…

74 (64). Анастасия Потапова (Россия) — 795…

82 (81). Мария Шарапова (Россия) — 740…

86 (88). Вера Звонарева (Россия) — 700…

92 (93). Анна Блинкова (Россия) — 664;.

98 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) — 638.

 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Позади Китая и США: россияне взяли 16 медалей на ЧМ
«Спартак» готов отдать €15 млн за игрока АЗ
«Реал» передумал продавать игрока из-за поражения со счетом 3:7
Игрок «Ювентуса» близок к переходу в МЮ
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом ПСВ
Чиновник СБР: Логинову лучше не выпендриваться
ФК «Динамо-Киев» выиграл Суперкубок Украины
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь