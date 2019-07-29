Российская теннисистка Касаткина сохранила 40-е место в рейтинге WTA

22-летняя теннисистка занимает наивысшее место среди россиянок. Анастасия Павлюченкова поднялась с 44-й на 43-ю позицию, Екатерина Александрова — с 48-й на 47-ю, Вера Звонарева — с 88-й на 86-ю, Анна Блинкова — c 93-й на 92-ю. Вероника Кудерметова опустилась с 55-го на 56-е место, Анастасия Потапова — с 64-го на 74-е, Мария Шарапова — с 81-го на 82-е, Наталья Вихлянцева — с 94-го на 98-е. Маргарита Гаспарян продолжает удерживать 57-е место.