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29 июля, источник: Спорт РИА Новости

Павлюченкова проиграла на старте турнира в Вашингтоне

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла на старте теннисного турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В первом круге Павлюченкова, посеянная под 7-м номером, уступила американке Кристине Макхейл — 2:6, 6:4, 5:7. Матч продолжался 2 часа 18 минут.

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