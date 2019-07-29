Павлюченкова проиграла на старте турнира в Вашингтоне
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла на старте теннисного турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла на старте теннисного турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
В первом круге Павлюченкова, посеянная под 7-м номером, уступила американке Кристине Макхейл — 2:6, 6:4, 5:7. Матч продолжался 2 часа 18 минут.