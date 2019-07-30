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10:56 (мск), источник: ТАСС

Медведев выступит на турнире ATP в Санкт-Петербурге

ТАСС, 30 июля. Россиянин Даниил Медведев, занимающий десятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), примет участие в турнире ATP Санкт-Петербурге, который пройдет c 15 по 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

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Источник: Reuters

Помимо 23-летнего россиянина, участие в турнире подтвердили испанец Пабло Карреньо Буста (47-е место в рейтинге ATP) и серб Миомир Кецманович (61). Ранее о своем участии на турнире в Санкт-Петербурге уже заявили восьмая ракетка мира россиянин Карен Хачанов, хорват Борна Чорич (14) и швейцарец Стэн Вавринка (21). Полный состав участников турнира в Санкт-Петербурге станет известен позднее.

Медведев 15 июля впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга ATP. На счету российского теннисиста четыре победы на турнирах АТР, на турнирах серии Большого шлема его лучшим достижением является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019).

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