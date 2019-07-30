Медведев выступит на турнире ATP в Санкт-Петербурге

Помимо 23-летнего россиянина, участие в турнире подтвердили испанец Пабло Карреньо Буста (47-е место в рейтинге ATP) и серб Миомир Кецманович (61). Ранее о своем участии на турнире в Санкт-Петербурге уже заявили восьмая ракетка мира россиянин Карен Хачанов, хорват Борна Чорич (14) и швейцарец Стэн Вавринка (21). Полный состав участников турнира в Санкт-Петербурге станет известен позднее.