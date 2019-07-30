Медведев выступит на турнире ATP в Санкт-Петербурге
ТАСС, 30 июля. Россиянин Даниил Медведев, занимающий десятую строчку в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 30 июля. Россиянин Даниил Медведев, занимающий десятую строчку в рейтинге Ассоциации
Помимо 23-летнего россиянина, участие в турнире подтвердили испанец Пабло Карреньо Буста (47-е место в рейтинге ATP) и серб Миомир Кецманович (61). Ранее о своем участии на турнире в
Медведев 15 июля впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга ATP. На счету российского теннисиста четыре победы на турнирах АТР, на турнирах серии Большого шлема его лучшим достижением является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019).