Шарапова выступит на турнирах в Торонто и Цинциннати

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Турнир в Торонто начнется 5 августа, 32-летняя Шарапова в восьмой раз примет в нем участие. Ее лучшим результатом является выход в финал в 2009 году, в котором она уступила другой россиянке Елене Дементьевой. В прошлом году Шарапова выбыла в третьем круге.

Через неделю после соревнований в Торонто Шарапова выступит в США. Россиянка в пятый раз примет участие в турнире в Цинциннати, ее высшим достижением является победа в 2011 году, в последний раз она принимала в нем участие в 2014 году и завершила борьбу на стадии полуфинала.

Оба турнира традиционно проводятся на покрытии «хард». Последний турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат США — начнется 26 августа.