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30 июля, источник: ТАСС

Шарапова выступит на турнирах в Торонто и Цинциннати

ТАСС, 30 июля. Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в турнирах в канадском Торонто и американском Цинциннати, которые состоятся в августе. Об этом сообщает официальный сайт спортсменки.

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Турнир в Торонто начнется 5 августа, 32-летняя Шарапова в восьмой раз примет в нем участие. Ее лучшим результатом является выход в финал в 2009 году, в котором она уступила другой россиянке Елене Дементьевой. В прошлом году Шарапова выбыла в третьем круге.

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Через неделю после соревнований в Торонто Шарапова выступит в США. Россиянка в пятый раз примет участие в турнире в Цинциннати, ее высшим достижением является победа в 2011 году, в последний раз она принимала в нем участие в 2014 году и завершила борьбу на стадии полуфинала.

Оба турнира традиционно проводятся на покрытии «хард». Последний турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат США — начнется 26 августа.

Шарапова на текущий момент занимает 82-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является победительницей 36 турниров WTA, россиянка дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США и Австралии, Уимблдон.

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