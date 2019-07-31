Хачанов выступит на теннисном турнире в Пекине

«Китайские болельщики всегда очень эмоциональны, они великолепно поддерживают меня, — сказал Хачанов. — В Пекине я участвовал в различных мероприятиях вне корта и многое узнал о китайской культуре. Я буду рад снова вернуться в Пекин и увидеть фанатов».