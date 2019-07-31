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12:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов выступит на теннисном турнире в Пекине

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов примет участие в турнире в Пекине, который пройдет 30 сентября — 6 октября, сообщается на официальном сайте соревнований.

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Источник: AP 2019

«Китайские болельщики всегда очень эмоциональны, они великолепно поддерживают меня, — сказал Хачанов. — В Пекине я участвовал в различных мероприятиях вне корта и многое узнал о китайской культуре. Я буду рад снова вернуться в Пекин и увидеть фанатов».

Хачанов, занимающий восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), является первой ракеткой России. Также свое участие в турнире в Пекине, призовой фонд которого превышает 3,5 миллиона долларов, подтвердили австриец Доминик Тим (четвертый номер рейтинга), грек Стефанос Циципас (6) и канадец Феликс Оже-Альяссим (22).

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