Марат Сафин: Политика намного интереснее большого спорта

Источник: РИА "Новости"

Сафин завершил спортивную карьеру в 2009 году.

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В декабря 2011 года прославленный спортсмен был впервые избран в парламент от партии «Единая Россия». В 2016 году он вошел и в новый состав Госдумы. Однако уже через год Сафин добровольно сложил с себя депутатские полномочия.

«По большому спорту не скучаю. Пропало это желание кого-то побеждать, доказывать. Куда-то ушло. Политика намного интереснее. Масштаб другой. По большой политике, возможно, начну скучать», — приводит его слова «Матч ТВ».

«37 лет у меня было очень насыщенных, порой было тяжело совмещать и теннис, и Госдуму. Поэтому сейчас много путешествую и по делам, и просто посмотреть мир. В Россию прилетаю, буквально, на несколько дней. Вещи поменяю и улетаю сразу же», — добавил Сафин.