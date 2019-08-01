Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко забронировала себе место в четвертьфинале турнира в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко забронировала себе место в четвертьфинале турнира в
Посеянная под вторым номером Соболенко в матче второго раунда переиграла американку Коко Вандевеге (wild card) со счетом 6:3, 6:3. Встреча длилась 1 час 14 минут.
Соперницей представительницы Белоруссии в следующей встрече будет шестая ракетка турнира испанка Карла