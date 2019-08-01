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11:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко забронировала себе место в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе (США), призовой фонд которого превышает 800 тысяч долларов.

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Источник: AP 2019

Посеянная под вторым номером Соболенко в матче второго раунда переиграла американку Коко Вандевеге (wild card) со счетом 6:3, 6:3. Встреча длилась 1 час 14 минут.

Соперницей представительницы Белоруссии в следующей встрече будет шестая ракетка турнира испанка Карла Суарес-Наварро.

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