Прожила всю жизнь в Италии, но перешла под флаг России. Кто такая Людмила Самсонова
Удивительная история талантливой российской теннисистки, о которой пока ничего неизвестно в нашей стране.
Удивительная история талантливой российской теннисистки, о которой пока ничего неизвестно в нашей стране.
На прошлой неделе на турнире в Палермо до полуфинала дошла российская теннисистка. Ее зовут Людмила Самсонова, и о ней в России не известно практически ничего. «СЭ» связался с 20-летней спортсменкой и узнал ее историю.
Людмила Самсонова родилась в ноябре 1998 года в Оленегорске, маленьком заполярном городе в Мурманской области с населением около 20 тысяч человек. Когда Людмиле было в полтора года ее семья переехала в Италию — отца, сильного игрока в настольный теннис Дмитрия Самсонова пригласили в Турин играть за клуб «Ферентино». Белорус Владимир Самсонов,
На корт Людмила вышла в шесть лет. «Мы просто нашли клуб рядом с домом, решили попробовать, и сразу понравилось», — рассказывает девушка.
На протяжении семи лет Людмила тренировалась в
Лет в 15 Людмила поняла, что теннис станет ее профессией. Примерно в то же время она согласилась играть за Италию — потому что Федерация тенниса этой страны оказывала ей экономическую поддержку. Это было очень кстати, потому что ни спонсоров, ни агентов у Самсоновой никогда не было — нет их и сейчас.
Огромных успехов на юниорском уровне Людмила не добивалась. Играла она в то же время, что и, например, Бьянка Андрееску и Елена Рыбакина. Проходила из квалификации в основу юниорских турниров «Большого шлема», выигрывала турниры 2-й категории, заняла седьмое место на летнем Кубке Европы — но не более того.
Самсонова живет в Италии всю жизнь, окончила итальянскую школу, но, кроме итальянского, свободно говорит, читает и пишет
С 2018-го теннисистка играет на соревнованиях под эгидой ITF и WTA под российским триколором.
На вопрос о том, не приглашали ли ее в сборную России на матчи Кубка федерации, отвечает: «Нет, никаких предложений не поступало. Но я была бы очень рада, если бы меня позвали», — говорит она.
А еще она заверяет, что сохраняет русский менталитет.
Самсонова уверена, что если бы она осталась в России едва ли стала бы играть в теннис. Скорее, занялась бы фигурными катанием, потому что очень любит танцевать.
Пока же у нее и на корте получается неплохо. Последние два года Самсонова базируется в Риме и тренируется в академии братьев Алессандро и Франческо Пиккари. За это время она добилась колоссального прогресса. С 552-го места в рейтинге по итогам сезона-2017 она поднялась уже на 124-е. Год назад она выиграла 25-тысячник в Сеговии и турнир с призовым фондом 60 000 тысяч долларов во французском
А о скачке в рейтинге, случившемся в последнее время, говорит так: «Я просто обрела уверенность в себе».
Может показаться, что любимое покрытие российской теннисистки — грунт. Но сама она утверждает, что одинаково комфортно чувствует себя на всех покрытиях, и все они нравятся ей одинаково.
В ближайших планах Людмилы Самсоновой — серия турниров на американском харде с квалификацией US Open во главе и, помимо прочего, визит на «Кубок Кремля» в октябре. А глобальная мечта — выиграть Олимпиаду.
Людмила Самсонова
Родилась 11 ноября 1998 года в Оленегорске (Мурманская область)
С 1999 года живет в Италии
Победительница четырех турниров ITF
Полуфиналистка турнира WTA в Палермо
124-я ракетка мира.