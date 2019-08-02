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13:38 (мск), источник: ТАСС

Мария Шарапова прекратит работу с тренером Хогстедтом

ТАСС, 2 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова прекратит сотрудничество с 55-летним шведским тренером Томасом Хогстедтом, который начнет работу с 23-летней Ребеккой Петерсон. Об этом сообщает портал Good to Great.

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«Пока между нами нет сотрудничества, но я надеюсь, что он сможет присоединиться к моей команде на US Open, — сказала шведская теннисистка. — После Уимблдона я была в Мариестаде и Барселоне, где тренировалась с Хогстедтом. Я поработала с ним несколько недель перед началом сезона на твердом покрытии. Он помог мне понять то, что мне нужно делать и о чем думать для победы над другими теннисистками».

Шведский специалист был тренером Шараповой с 2011 по 2013 год. Они возобновили сотрудничество в 2018 году. В его послужном списке значится работа с такими теннисистками, как румынка Симона Халеп, датчанка Каролин Возняцки, китаянка Ли На, канадка Эжени Бушар, американка Мэдисон Киз и немцем Томми Хаасом.

Шарапова на текущий момент занимает 82-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является победительницей 36 турниров WTA, россиянка дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США и Австралии, Уимблдон.

Петерсон занимает 70-е место в рейтинге WTA. В ее активе один выигранный турнир WTA.

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