Мария Шарапова прекратит работу с тренером Хогстедтом

«Пока между нами нет сотрудничества, но я надеюсь, что он сможет присоединиться к моей команде на US Open, — сказала шведская теннисистка. — После Уимблдона я была в Мариестаде и Барселоне, где тренировалась с Хогстедтом. Я поработала с ним несколько недель перед началом сезона на твердом покрытии. Он помог мне понять то, что мне нужно делать и о чем думать для победы над другими теннисистками».
Шведский специалист был тренером Шараповой с 2011 по 2013 год. Они возобновили сотрудничество в 2018 году. В его послужном списке значится работа с такими теннисистками, как румынка Симона Халеп, датчанка Каролин Возняцки, китаянка Ли На, канадка Эжени Бушар, американка Мэдисон Киз и немцем Томми Хаасом.
Шарапова на текущий момент занимает 82-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является победительницей 36 турниров WTA, россиянка дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США и Австралии, Уимблдон.
Петерсон занимает 70-е место в рейтинге WTA. В ее активе один выигранный турнир WTA.