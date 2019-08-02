Мария Шарапова прекратит работу с тренером Хогстедтом

«Пока между нами нет сотрудничества, но я надеюсь, что он сможет присоединиться к моей команде на US Open, — сказала шведская теннисистка. — После Уимблдона я была в Мариестаде и Барселоне, где тренировалась с Хогстедтом. Я поработала с ним несколько недель перед началом сезона на твердом покрытии. Он помог мне понять то, что мне нужно делать и о чем думать для победы над другими теннисистками».