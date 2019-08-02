Хачанов рассказал о симпатии к «Спартаку» и мечте познакомиться с Дзюбой

«Не то, чтобы болею, но интересуюсь, как играет московский футбольный “Спартак”». Наверное, потому, что тренировался в районе Ширяева поля. Впрочем, я — не фанат. Мне больше любопытны иностранные команды. Все-так матчи с их участием более захватывающие и эмоциональные, — приводит его слова «Советский спорт» .

«Но это не значит, что я совсем оторван от российского спорта. Мне, к примеру, понравилось, как наша сборная играла на чемпионате мира по футболу. Хотел бы лично познакомиться с Дзюбой и Смоловым. Считаю, что они в своей профессии у нас одни из сильнейших, и уверен, что если бы они раньше уехали поиграть за границу, то это им пошло бы на пользу», — добавил он.