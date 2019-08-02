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21:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов рассказал о симпатии к «Спартаку» и мечте познакомиться с Дзюбой

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), рассказал о своих симпатиях в отечественном и мировом футболе.

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Источник: Reuters

«Не то, чтобы болею, но интересуюсь, как играет московский футбольный “Спартак”». Наверное, потому, что тренировался в районе Ширяева поля. Впрочем, я — не фанат. Мне больше любопытны иностранные команды. Все-так матчи с их участием более захватывающие и эмоциональные, — приводит его слова «Советский спорт».

«Но это не значит, что я совсем оторван от российского спорта. Мне, к примеру, понравилось, как наша сборная играла на чемпионате мира по футболу. Хотел бы лично познакомиться с Дзюбой и Смоловым. Считаю, что они в своей профессии у нас одни из сильнейших, и уверен, что если бы они раньше уехали поиграть за границу, то это им пошло бы на пользу», — добавил он.

В июне Хачанов впервые в карьере вошел в топ-10 мирового рейтинга ATP.

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