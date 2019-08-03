Калинская не смогла пробиться в финал турнира в Вашингтоне

Калинская не смогла пробиться в финал турнира в Вашингтоне

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская не смогла пробиться в финал теннисного турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.