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23:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Калинская не смогла пробиться в финал турнира в Вашингтоне

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская не смогла пробиться в финал теннисного турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Калинская, попавшая в основную сетку турнира через квалификацию, в субботнем полуфинале уступила американке Джессике Пегуле — 3:6, 6:3, 1:6. Игра продолжалась 1 час 39 минут.

Вторая финалистка турнира определится позднее в матче итальянки Камилы Джорджи и американки Кэти Макнелли.

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