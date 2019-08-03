Калинская не смогла пробиться в финал турнира в Вашингтоне
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская не смогла пробиться в финал теннисного турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская не смогла пробиться в финал теннисного турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Калинская, попавшая в основную сетку турнира через квалификацию, в субботнем полуфинале уступила американке Джессике Пегуле — 3:6, 6:3, 1:6. Игра продолжалась 1 час 39 минут.
Вторая финалистка турнира определится позднее в матче итальянки Камилы Джорджи и американки Кэти Макнелли.