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10:10 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Вашингтоне

ТАСС, 4 августа. Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Петера Гоёвчика в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне. Призовой фонд соревнований составляет $2 млн.

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Источник: AP 2019

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина.

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В финале Медведев, посеянный на турнире под третьим номером (10-е место в рейтинге ATP), сыграет с 24-летним австралийцем Ником Кирьосом, который в своем полуфинале обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Кирьос занимает 52-ю позицию в рейтинге ATP.

Матч пройдет 5 августа, начало — 00:00 мск. Соперники второй раз в карьере сыграют друг с другом. Впервые они встретились на турнире в Риме в мае текущего года, Кирьос выиграл в первом раунде соревнований, по ходу матча второго круга он был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

В активе Медведева четыре победы на турнирах ATP, в 2019 году он в четвертый раз вышел в финал турнира серии (одна победа).

Победитель турнира в Вашингтоне получит 500 рейтинговых очков.

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