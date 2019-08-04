Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Вашингтоне

Источник: AP 2019

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина.

В финале Медведев, посеянный на турнире под третьим номером (10-е место в рейтинге ATP), сыграет с 24-летним австралийцем Ником Кирьосом, который в своем полуфинале обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Кирьос занимает 52-ю позицию в рейтинге ATP.

Матч пройдет 5 августа, начало — 00:00 мск. Соперники второй раз в карьере сыграют друг с другом. Впервые они встретились на турнире в Риме в мае текущего года, Кирьос выиграл в первом раунде соревнований, по ходу матча второго круга он был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

В активе Медведева четыре победы на турнирах ATP, в 2019 году он в четвертый раз вышел в финал турнира серии (одна победа).