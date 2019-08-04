Шестой финал за год: Медведев встал в один ряд с лучшими

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 4 августа по московскому времени российский теннисит Даниил Медведев достаточно легко расправился с немцем Петером Гоевчиком в полуфинале турнира ATP в Вашингтоне — 6:2, 6:2.

Этим Даниил отомстил сопернику за поражение другого российского теннисиста Андрея Рублева, уступившего Гоевчику в первом круге.

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Интересно, что Гоевчик вообще не должен был участвовать в основной сетке соревнований в столице США, так как проиграл в квалификации, однако попал в нее как «лаки-лузер» из-за травмы австралийца Бернда Томича, соперника Рублева по первому кругу.

На победе над россиянином немец не остановился и в итоге дошел до полуфиналу, но в итоге был разбит Медведевым.

Для Даниила эта победа стала знаковой, благодаря ней он уже в шестой раз в сезоне пробился в финалы турниров ATP. Важность этого достижения подчеркивает один факт: больше за календарный год в финалах играли только двое, и оба они — величайшие теннисисты современности, выдавшие совсем недавно один из лучших поединков всех времен в финале Уимблдона-2019.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович был в финалах девять раз, а швейцарец Роджер Федерер проходил туда семь раз. Даже испанец Рафаэль Надаль не может похвастать таким достижением.

Теперь в финале Медведеву предстоит сыграть с одним из самых неоднозначных участников мирового тура, одиозным австралийцем Ником Кирьосом, который при всей вздорности своего характера, является еще и действительно талантливым игроком.

В данный момент Кирьос находится на 52-м месте в мировом рейтинге, но встреча с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Вашингтона была для него пятым поединком в сезоне с игроками из топ-10, и выиграл он в таких матчах в четвертый раз.

Упорнейший трехсетовый поединок — 6:4, 3:6, 7:6 — вышел очень интересным и статистистически примечательным. Кирьос и Циципас выиграли одинаковое количество очков на первой, на второй подачах и всего, при этом оба подавали по 64% первым мячом.

Каждый из соперников реализовали по два брейк-пойнта, но при этом Циципас отыграл только один, а вот австралиец спасался шесть раз. Также Кирьос отыграл матч-пойнт на тай-брейке в третьей партии при счете 5−6, когда подавал, а затем, сделав мини-брейк, выиграл на своем мяче при счете 8−7 решающее очко.

Теперь у Кирьоса лучший в туре процент побед над теннисистами из первой десятки (80%), ему уступает даже лучший на данный момент игрок планеты Джокович (78%)! Так что занимающему десятое место в мировом рейтинге Медведеву есть о чем волноваться перед матчем, который пройдет в ночь на 5 августа по Москве.

Если Медведев одержит победу, то это будет его второй титул в 2019 году, а также пятый в карьере.

Интересно, что и по количеству выходов в финалы, уже считая только сезон-2019, Медведев находится в лидерах. Благодаря своим успехам в Вашингтоне он пробрался в четверку сильнейших игроков на соревнованиях ATP в этом году в седьмой раз. Столько же выходов в полуфиналы только у уже упоминавшегося Надаля.

Ну, а турнир в Вашингтоне запомнится Даниилу в любом случае, поскольку в матче четвертьфинала с американцем Фрэнсисом Тиафу российский теннисист выиграл сложнейший розыгрыш, сумев догнать мяч и перевести его на сторону соперника, когда тот уже начал праздновать выигранное очко.

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Скорость — вообще является одним из главных козырей Медведева, что удивительно при росте в 198 сантиметров. В последний год россиянин вообще добавил во всех компонентах игры, в том числе в стабильности, которой ему так не хватало.

В нынешнем сезоне велика вероятность, что впервые за долгое время представитель России выступит на итоговом турнире года, где соревнуется восьмерка сильнеших игроков.

Более того, благодаря прогрессу еще одного отечественного игрока, ровесника и друга Даниила Карена Хачанова, таких теннисистов может быть двое. Чего не было с золотых времен Марата Сафина и Евгения Кафельникова!

Хачанов в данный момент занимает как раз восьмое место в мировом рейтинге, однако в Вашингтоне, будучи посеянным вторым (у Медведева третий номер), Карен уступил уже во втором круге опытному французу Жо-Вильфреду Цонга.