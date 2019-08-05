Даниил Медведев проиграл в финале турнира ATP в Вашингтоне

Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). 23-летний россиянин был посеян на турнире под третьим номером (10-е место в рейтинге ATP). 24-летний Кирьос занимает 52-ю позицию в рейтинге ATP. Теннисисты не выиграли ни одного гейма на подаче соперника.

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Соперники провели второй очный матч в карьере. Впервые они встретились на турнире в Риме в мае текущего года, Кирьос выиграл в первом раунде соревнований, по ходу матча второго круга он был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

На счету Медведева четыре победы на турнирах ATP в карьере. В 2019 году он в четвертый раз играл в финале турнира серии, один раз одержав победу — в феврале на турнире в Софии. Кирьос выиграл шестой турнир ATP в карьере.