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08:53 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев проиграл в финале турнира ATP в Вашингтоне

ТАСС, 5 августа. Российский теннисист Даниил Медведев уступил австралийцу Нику Кирьосу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

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Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). 23-летний россиянин был посеян на турнире под третьим номером (10-е место в рейтинге ATP). 24-летний Кирьос занимает 52-ю позицию в рейтинге ATP. Теннисисты не выиграли ни одного гейма на подаче соперника.

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Соперники провели второй очный матч в карьере. Впервые они встретились на турнире в Риме в мае текущего года, Кирьос выиграл в первом раунде соревнований, по ходу матча второго круга он был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

На счету Медведева четыре победы на турнирах ATP в карьере. В 2019 году он в четвертый раз играл в финале турнира серии, один раз одержав победу — в феврале на турнире в Софии. Кирьос выиграл шестой турнир ATP в карьере.

Призовой фонд турнира — $2 млн. Победитель получит $365 тыс. и 500 рейтинговых очков, финалист — $178 тыс. Турнир входит в серию ATP 500, выше по престижности находятся турниры серии «Мастерс», Итоговый турнир ATP и турниры Большого шлема.

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