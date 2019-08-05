Дарья Касаткина сохранила 40-е место в рейтинге WTA
ТАСС, 5 августа. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 40-ю строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает
ТАСС, 5 августа. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 40-ю строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает
22-летняя теннисистка занимает наивысшее место среди россиянок. Анастасия Павлюченкова опустилась с 43-й на 44-ю позицию, Екатерина Александрова — с 47-й на 48-ю, Вероника Кудерметова — с 56-й на 57-ю, Маргарита Гаспарян — с 57-й на 59-ю, Анастасия Потапова — с 74-й на 75-ю, Анна Блинкова — c 92-й на 93-ю. Мария Шарапова поднялась с 82-го на 81-е место, Вера Звонарева — с 86-го на 84-е, Наталья Вихлянцева сохранила 98-ю позицию.
В первой десятке рейтинга произошло одной изменение — белоруска Арина Соболенко, занимавшая 10-ю строчку, поменялась местами с американкой Сереной Уильямс, которая шла на девятом месте. Первое место занимает австралийка Эшли Барти (6605), второй идет японка Наоми Осака (6228), третьей — чешка Каролина Плишкова (6055).
Рейтинг WTA от 5 августа:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605 очков;.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6228;.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055;.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5933;.
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130;.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785;.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4737;.
8 (8). Слоан Стивенс (США) — 3773;.
9 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565;.
10 (9). Серена Уильямс (США) — 3410…
40 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1325…
44 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…
48 (47). Екатерина Александрова (Россия) — 1133…
57 (56). Вероника Кудерметова (Россия) — 986…
59 (57). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969…
75 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 795…
81 (82). Мария Шарапова (Россия) — 740…
84 (86). Вера Звонарева (Россия) — 700…
93 (92). Анна Блинкова (Россия) — 664…
98 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) — 638.