Дарья Касаткина сохранила 40-е место в рейтинге WTA

22-летняя теннисистка занимает наивысшее место среди россиянок. Анастасия Павлюченкова опустилась с 43-й на 44-ю позицию, Екатерина Александрова — с 47-й на 48-ю, Вероника Кудерметова — с 56-й на 57-ю, Маргарита Гаспарян — с 57-й на 59-ю, Анастасия Потапова — с 74-й на 75-ю, Анна Блинкова — c 92-й на 93-ю. Мария Шарапова поднялась с 82-го на 81-е место, Вера Звонарева — с 86-го на 84-е, Наталья Вихлянцева сохранила 98-ю позицию.