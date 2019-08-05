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11:12 (мск), источник: ТАСС

Дарья Касаткина сохранила 40-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 5 августа. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 40-ю строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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22-летняя теннисистка занимает наивысшее место среди россиянок. Анастасия Павлюченкова опустилась с 43-й на 44-ю позицию, Екатерина Александрова — с 47-й на 48-ю, Вероника Кудерметова — с 56-й на 57-ю, Маргарита Гаспарян — с 57-й на 59-ю, Анастасия Потапова — с 74-й на 75-ю, Анна Блинкова — c 92-й на 93-ю. Мария Шарапова поднялась с 82-го на 81-е место, Вера Звонарева — с 86-го на 84-е, Наталья Вихлянцева сохранила 98-ю позицию.

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В первой десятке рейтинга произошло одной изменение — белоруска Арина Соболенко, занимавшая 10-ю строчку, поменялась местами с американкой Сереной Уильямс, которая шла на девятом месте. Первое место занимает австралийка Эшли Барти (6605), второй идет японка Наоми Осака (6228), третьей — чешка Каролина Плишкова (6055).

Рейтинг WTA от 5 августа:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605 очков;.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6228;.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055;.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5933;.

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130;.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785;.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4737;.

8 (8). Слоан Стивенс (США) — 3773;.

9 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565;.

10 (9). Серена Уильямс (США) — 3410…

40 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1325…

44 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…

48 (47). Екатерина Александрова (Россия) — 1133…

57 (56). Вероника Кудерметова (Россия) — 986…

59 (57). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969…

75 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 795…

81 (82). Мария Шарапова (Россия) — 740…

84 (86). Вера Звонарева (Россия) — 700…

93 (92). Анна Блинкова (Россия) — 664…

98 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) — 638.

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