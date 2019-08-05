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11:15 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP

ТАСС, 5 августа. Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

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Источник: РИА "Новости"

В ночь на понедельник Медведев уступил австралийцу Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).

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Наивысшую позицию в рейтинге среди российских теннисистов занимает Карен Хачанов, идущий на восьмом месте. Еще один россиянин Андрей Рублев опустился с 49-го на 70-е место.

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович (12415 очков), на втором месте идет испанец Рафаэль Надаль (7945), замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер (7460).

Рейтинг АТР от 5 августа:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460;.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4755;.

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045;.

6 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040;.

7 (5). Александр Зверев (Германия) — 4005;.

8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890;.

9 (10). Даниил Медведев (Россия) — 2745;.

10 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2500…

70 (49). Андрей Рублев (Россия) — 996.

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