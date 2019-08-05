Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP
ТАСС, 5 августа. Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 5 августа. Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге Ассоциации
В ночь на понедельник Медведев уступил австралийцу Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).
Наивысшую позицию в рейтинге среди российских теннисистов занимает Карен Хачанов, идущий на восьмом месте. Еще один россиянин Андрей Рублев опустился с 49-го на 70-е место.
Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович (12415 очков), на втором месте идет испанец Рафаэль Надаль (7945), замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер (7460).
Рейтинг АТР от 5 августа:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460;.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4755;.
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045;.
6 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040;.
7 (5). Александр Зверев (Германия) — 4005;.
8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890;.
9 (10). Даниил Медведев (Россия) — 2745;.
10 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2500…
70 (49). Андрей Рублев (Россия) — 996.
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