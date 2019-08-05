Арина Соболенко поднялась на 9-е место в рейтинге WTA
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко поднялась на 9-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко поднялась на 9-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прошлой неделе Арина Соболенко замыкала первую десятку мирового рейтинга, а сейчас после выхода в финал турнира в американском
Виктория Азаренко опустилась на одну строку и занимает сейчас 39-е место, Александра Саснович на 46-й позиции, Вера Лапко — на 135-м месте в мировом рейтинге.
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) — 6605 очков.
2. Наоми Осака (Япония) — 6228.
3. Каролина Плишкова (Чехия) — 6055.
4. Симона Халеп (Румыния) — 5933.
5. Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130.
6. Петра Квитова (Чехия) — 4785.
7. Элина Свитолина (Украина) — 4737.
8. Слоан Стивенс (США) — 3773.
9. Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.
10. Серена Уильямс (США) — 3410.
На этой неделе белорусские теннисистки примут старт на представительном турнире категории «Премьер» в канадском Торонто с призовым фондом более $2,8 млн. В первом круге Арина Соболенко встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (44-й номер мирового рейтинга), Виктория Азаренко сыграет с итальянкой Камилой Джорджи (52), соперницей Александры Саснович будет бельгийка Элиз Мертенс (20).