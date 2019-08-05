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5 августа, источник: Спорт РИА Новости

Потапова проиграла Бенчич в первом раунде турнира в Торонто

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россиянка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Потапова в первом раунде за один час четыре минуты проиграла швейцарке Белинде Бенчич (11-я сеяная) со счетом 2:6, 1:6.

Следующей соперницей Бенчич будет победительница матча Полона Херцог (Словения) — Юлия Гергес (Германия).

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