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10:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шарапова: Мне нужно время, чтобы обрести уверенность в себе

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что ей необходимо время, чтобы вновь обрести уверенность в своих силах.

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В 2019 году Шарапова из-за травмы плеча пропустила почти пять месяцев. В начале июля россиянка не смогла доиграть матч первого круга Уимблдона против француженки Полин Пармантье из-за проблем с сухожилием предплечья и с тех пор в турнирах не участвовала. Во вторник Шарапова проиграла эстонке Анетт Контавейт в своем стартовом матче на турнире в Торонто.

Я всё еще продолжаю работать над возвращением уверенности и физической формы. Это то, что приходит со временем и через матч. Никогда не бывает идеальных сценариев. Мне придется играть с сильными соперницами, и мне всегда нужно будет показывать свой лучший теннис. Мне просто нужно время, чтобы вновь обрести уверенность в своих силах.
Мария Шарапова
российская теннисистка

Ранее стало известно, что помимо Торонто Шарапова выступит на турнире в Цинциннати, который стартует 12 августа.

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