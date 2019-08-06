Шарапова: Мне нужно время, чтобы обрести уверенность в себе

Я всё еще продолжаю работать над возвращением уверенности и физической формы. Это то, что приходит со временем и через матч. Никогда не бывает идеальных сценариев. Мне придется играть с сильными соперницами, и мне всегда нужно будет показывать свой лучший теннис. Мне просто нужно время, чтобы вновь обрести уверенность в своих силах.

Мария Шарапова российская теннисистка