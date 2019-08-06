Шарапова: Мне нужно время, чтобы обрести уверенность в себе
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что ей необходимо время, чтобы вновь обрести уверенность в своих силах.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что ей необходимо время, чтобы вновь обрести уверенность в своих силах.
В 2019 году Шарапова
Я всё еще продолжаю работать над возвращением уверенности и физической формы. Это то, что приходит со временем и через матч. Никогда не бывает идеальных сценариев. Мне придется играть с сильными соперницами, и мне всегда нужно будет показывать свой лучший теннис. Мне просто нужно время, чтобы вновь обрести уверенность в своих силах.
Ранее стало известно, что помимо Торонто Шарапова выступит на турнире в Цинциннати, который стартует 12 августа.