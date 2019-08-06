Шарапова на US Open будет работать с бывшим тренером Джоковича

Ранее было объявлено, что 32-летняя Шарапова прекращает сотрудничество с шведом Томасом Хогстедтом. На турнире в Торонто, где она в первом раунде проиграла эстонке Анетт Контавейт, Шарапову сопровождал спарринг-партнер Алекс Кузнецов и физиотерапевт. После Уимблдона Шарапова отправилась в Италию, чтобы провести сбор с Пьятти.

«Я ценю опыт Риккардо, не только его самого, но и всей его команды. Это было похоже на возвращение к основам. Я находилась там со своими родителями, тренировалась утром и вечером, мне было интересно. Конечно, для меня важно, побеждаю я или проигрываю, но я чувствовала гордость за усилия, которые мы приложили все вместе, и не ожидала моментальных результатов», — приводятся слова Шараповой на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).