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14:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шарапова на US Open будет работать с бывшим тренером Джоковича

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что во время Открытого чемпионата США будет сотрудничать с бывшим тренером первой ракетки мира серба Новака Джоковича Риккардо Пьятти.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее было объявлено, что 32-летняя Шарапова прекращает сотрудничество с шведом Томасом Хогстедтом. На турнире в Торонто, где она в первом раунде проиграла эстонке Анетт Контавейт, Шарапову сопровождал спарринг-партнер Алекс Кузнецов и физиотерапевт. После Уимблдона Шарапова отправилась в Италию, чтобы провести сбор с Пьятти.

«Я ценю опыт Риккардо, не только его самого, но и всей его команды. Это было похоже на возвращение к основам. Я находилась там со своими родителями, тренировалась утром и вечером, мне было интересно. Конечно, для меня важно, побеждаю я или проигрываю, но я чувствовала гордость за усилия, которые мы приложили все вместе, и не ожидала моментальных результатов», — приводятся слова Шараповой на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Я была довольна сделанным выбором и рада, что смогла приехать сюда и сыграть», — добавила она.

Как отмечается на сайте WTA, Пьятти ранее тренировал хорвата Ивана Любичича, француза Ришара Гаске, представителя Канады Милоша Раонича. US Open пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.

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