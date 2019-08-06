Шарапова вновь проиграла. Но это была битва, которая ей сейчас нужна
Разочарование Уимблдона позади. Мария начала набирать игровую практику к US Open и сражалась 2,5 часа на корте Торонто. Что будет дальше?
Разочарование Уимблдона позади. Мария начала набирать игровую практику к US Open и сражалась 2,5 часа на корте Торонто. Что будет дальше?
Травма Марии Шараповой, полученная ей на Уимблдоне, действительно оказалась несерьёзной. Напомним, что по ходу матча первого круга с Полин Пармантье у неё заболело левое запястье, и в итоге россиянка отказалась от продолжения борьбы при счёте 0:5 в решающей партии. Отказ за гейм до поражения — решение спорное и поддерживаемое далеко не всеми (например, сопернице Марии это точно не понравилось). Формально это не запрещено, но по неписаным правилам теннисной этики считается, что если есть возможность хотя бы «достоять» гейм или два, то лучше сделать это, а не сниматься, лишая соперницу полноценной победы.
К счастью, запястье зажило быстро, и всего через пару недель после того матча россиянка уже активно тренировалась в академии Риккардо Пьятти.
Вскоре стало известно, что россиянка сыграет в Цинциннати и Торонто — объявили об этом именно в такой последовательности, хотя турнир в Торонто проходит раньше. Интересно, что в этом канадском городе она не выступала целых восемь лет, по различным причинам пропуская соревнования после 2011 года. Правда, на турнир в Канаде Мария прилетала в 2014 и 2018-м, но в чётные годы он проводится в Монреале. Лучший результат Шараповой в Канаде — финал в 2009-м, который она проиграла Елене Дементьевой. Также появилась информация о том, что россиянка прекращает сотрудничество с Томасом Хогстедтом, который будет работать с соотечественницей — шведкой Ребеккой Петерсон.
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Матч первого круга Торонто оказался для Марии единственным на этом турнире, но, по крайней мере, она получила неплохую игровую практику. Битва с эстонкой Анетт Контавейт продолжалась больше двух с половиной часов и завершилась поражением Шараповой в трёх партиях — 6:4, 3:6, 4:6. Все три сета были упорными, а решающий и вовсе длился больше часа. При равном счёте в середине второго сета Мария упустила пять
Это третье подряд поражение Шараповой в решающей партии в нынешнем сезоне — в трёх сетах она выиграла только у Каролины Возняцки в третьем раунде Australian Open. Теперь у Марии есть около недели на тренировки и адаптацию к кортам Цинциннати, где в следующий понедельник стартует турнир аналогичной категории — Premier 5. После выступления там Шарапова будет готовиться к последнему в сезоне турниру «Большого шлема» — US Open. В последние два года она доходила там до 4-го круга. Возможно, на этот раз ей удастся показать более впечатляющий результат.