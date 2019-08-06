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19:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Касаткина затроллила Шарапову после ее вылета с турнира в Торонто

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина оригинально отреагировала на поражение соотечественницы Марии Шараповой ну турнире в Торонто.

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17
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В Instagram-сторис Касаткина выложила фотографию с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт и подписала снимок диалогом, в котором она попросила побыстрее обыграть Шарапову.

Источник: © Фото из Instagram-сторис Дарьи Касаткиной

Шарапова, получившая от организаторов wild card, в стартовом матче уступила эстонке Анетт Контавейт (16-й номер посева) со счетом 6:4, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту.

Дарья Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира, перегиграв немку Ангелику Кербер — 0:6, 6:2, 6:4.

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