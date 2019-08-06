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6 августа, источник: ТАСС

Шарапова заняла седьмое место среди самых высокооплачиваемых спортсменок в списке Forbes

ТАСС, 6 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок в мире по версии журнала Forbes. Список опубликован на официальном сайте издания.

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17
фотографий

Рейтинг сформирован по результатам доходов, полученных спортсменками в период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года. В список вошли 15 спортсменок, чей доход превысил $5 млн, у мужчин около 1300 спортсменов зарабатывают столько же.

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32-летняя россиянка заработала $7 млн ($1 млн — призовые, $6 млн — спонсорские контракты и другая деятельность). Первая десятка состоит исключительно из теннисисток. На первом месте расположилась американка Серена Уильямс, которая заработала $29,2 млн ($4,2 млн — призовые, $25 млн — контракты), второе место занимает японка Наоми Осака, одержавшая победу на Открытых чемпионатах США (2018) и Австралии (2019), — $24,3 млн ($8,3 млн — призовые, $16 млн — контракты), третье — немка Ангелик Кербер — $11,8 млн ($5,3 млн — призовые, $6,5 млн — контракты). Серена Уильямс в четвертый раз подряд стала самой высокооплачиваемой спортсменкой.

Ранее Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, единственной женщиной в рейтинге оказалась Серена Уильямс, занявшая 63-ю строчку. Лучшим стал аргентинский футболист испанского клуба «Барселона» Лионель Месси, заработавший $127 млн за год.

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