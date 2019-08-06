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6 августа, источник: Спорт-Экспресс

Серена Уильямс — самая высокооплачиваемая спортсменка года, Шарапова — седьмая

Американская теннисистка Серена Уильямс возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.

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Она заработала 29,2 миллиона долларов.

Россиянка Мария Шарапова​ занимает седьмое место. Ее доход составил 7 миллионов долларов.

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Топ-15 рейтинга Forbes

1. Серена Уильямс, теннис — 29,2 миллиона долларов (призовые — 4,2, контракты — 25).

2. Наоми Осака, теннис — 24,3 (призовые — 8,3, контракты — 16).

3. Анжелика Кербер, теннис — 11,8 (призовые — 5,3, контракты — 6,5).

4. Симона Халеп, теннис — 10,2 (призовые — 6,2, контракты — 4).

5. Слоан Стивенс, теннис — 9,6 (призовые — 4,1, контракты — 5,5).

6. Каролин Возняцки, теннис — 7,5 (призовые — 3,5, контракты — 4).

7. Мария Шарапова, теннис — 7 (призовые — 1, контракты — 6).

8. Каролина Плишкова, теннис — 6,3 (призовые — 4,6, контракты — 1,7).

9. Элина Свитолина, теннис — 6,1 (призовые — 4,6, контракты — 1,5).

10−11. Винус Уильямс, теннис — 5,9 (призовые — 0,9, контракты — 5).

10−11. Гарбинье Мугуруса, теннис — 5,9 (призовые — 2,4, контракты — 3,5).

12. Алекс Морган, футбол — 5,8 (призовые — 0,25, контракты — 5,5).

13−14. Мэдисон Кис, теннис — 5,5 (призовые — 2,5, контракты — 3).

13−14. Пурсала Синдху, бадминтон — 5,5 (призовые — 0,5, контракты — 5).

15. Ария Джутанугарн, гольф — 5,3 (призовые — 3,3, контракты — 2).

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