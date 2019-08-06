Серена Уильямс — самая высокооплачиваемая спортсменка года, Шарапова — седьмая
Американская теннисистка Серена Уильямс возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Американская теннисистка Серена Уильямс возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Она заработала 29,2 миллиона долларов.
Россиянка Мария Шарапова занимает седьмое место. Ее доход составил 7 миллионов долларов.
Топ-15 рейтинга Forbes
1. Серена Уильямс, теннис — 29,2 миллиона долларов (призовые — 4,2, контракты — 25).
2. Наоми Осака, теннис — 24,3 (призовые — 8,3, контракты — 16).
3. Анжелика Кербер, теннис — 11,8 (призовые — 5,3, контракты — 6,5).
4. Симона Халеп, теннис — 10,2 (призовые — 6,2, контракты — 4).
5. Слоан Стивенс, теннис — 9,6 (призовые — 4,1, контракты — 5,5).
6. Каролин Возняцки, теннис — 7,5 (призовые — 3,5, контракты — 4).
7. Мария Шарапова, теннис — 7 (призовые — 1, контракты — 6).
8. Каролина Плишкова, теннис — 6,3 (призовые — 4,6, контракты — 1,7).
9. Элина Свитолина, теннис — 6,1 (призовые — 4,6, контракты — 1,5).
10−11. Винус Уильямс, теннис — 5,9 (призовые — 0,9, контракты — 5).
10−11. Гарбинье Мугуруса, теннис — 5,9 (призовые — 2,4, контракты — 3,5).
12. Алекс Морган, футбол — 5,8 (призовые — 0,25, контракты — 5,5).
13−14. Мэдисон Кис, теннис — 5,5 (призовые — 2,5, контракты — 3).
13−14. Пурсала Синдху, бадминтон — 5,5 (призовые — 0,5, контракты — 5).
15. Ария Джутанугарн, гольф — 5,3 (призовые — 3,3, контракты — 2).