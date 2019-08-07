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7 августа, источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко проиграла Даяне Ястремской в 1/16 финала турнира в Торонто

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (39-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в 1/8 финала одиночного разряда на турнире категории «Премьер» в канадском Торонто, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2019

Сегодняшнюю встречу 1/16 финала с украинкой Даяной Ястремской (33) белоруска начала крайне неудачно и уступала 1:5. Затем экс-первая ракетка мира собралась и сумела сравнять счет — 5:5, но первый сет все же остался за украинкой — 7:5. Во второй партии Виктория вела 5:3, но не удержала преимущество и вновь уступила со счетом 5:7. Поединок продолжался 1 час 56 минут.

На старте одиночного разряда Азаренко уверенно обыграла итальянку Камилу Джорджи (20) — 6:2, 6:2.

В поединке за выход в четвертьфинал Даяна Ястремская будет соперничать с представительницей США Софией Кенин (29), которая выбила из одиночного турнира партнершу Азаренко по парному разряду, лидера мирового рейтинга австралийку Эшли Барти.

В первом матче парных соревнований Виктория Азаренко и Эшли Барти победили австралийский дуэт Сторм Сандерс / Моника Адамчак — 6:1, 6:2. Следующим соперником белорусско-австралийского тандема будет еще один интернациональный дуэт Юлия Гёргес (Германия) / Каролина Плишкова (Чехия).

Турнир в Торонто завершится 11 августа.

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