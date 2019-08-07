Виктория Азаренко проиграла Даяне Ястремской в 1/16 финала турнира в Торонто

Сегодняшнюю встречу 1/16 финала с украинкой Даяной Ястремской (33) белоруска начала крайне неудачно и уступала 1:5. Затем экс-первая ракетка мира собралась и сумела сравнять счет — 5:5, но первый сет все же остался за украинкой — 7:5. Во второй партии Виктория вела 5:3, но не удержала преимущество и вновь уступила со счетом 5:7. Поединок продолжался 1 час 56 минут.