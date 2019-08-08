Надаль вышел в третий круг турнира в Монреале, обыграв Эванса
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в стартовом поединке турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале (Канада) обыграл в британца Даниэля Эванса со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в стартовом поединке турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале (Канада) обыграл в британца Даниэля Эванса со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
Поединок, который во втором сете прерывался
Надаль 7 раз подавал навылет и допустил одну двойную ошибку. Он реализовал 3 из 7
В следующем раунде турнира испанец сыграет с победителем встречи между молдавским теннисистом Раду Алботом и аргентинцем Гидо Пельей.
Надаль является действующим победителем турнира в Монреале. Призовой фонд соревнований составляет $ 6 338 885.