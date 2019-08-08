Надаль вышел в третий круг турнира в Монреале, обыграв Эванса

Надаль 7 раз подавал навылет и допустил одну двойную ошибку. Он реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Эванса 10 эйсов. При этом британец совершил 2 двойные ошибки и смог реализовать 2 брейк-пойнта из 2.