Александрова пробилась в третий круг теннисного турнира в Торонто
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова пробилась в третий раунд теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова пробилась в третий раунд теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
Александрова, вышедшая в основную сетку через квалификацию, во втором круге победила китаянку Чжан Шуай со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 5 минут.
В следующем раунде Александрова встретится с победительницей поединка между американкой Сереной Уильямс (8-я сеяная) и бельгийкой Элизе Мертенс.