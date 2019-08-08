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00:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александрова пробилась в третий круг теннисного турнира в Торонто

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова пробилась в третий раунд теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Александрова, вышедшая в основную сетку через квалификацию, во втором круге победила китаянку Чжан Шуай со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 5 минут.

В следующем раунде Александрова встретится с победительницей поединка между американкой Сереной Уильямс (8-я сеяная) и бельгийкой Элизе Мертенс.

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