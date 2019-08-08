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00:56 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Павлюченкова не сумела пробиться в третий круг теннисного турнира в Торонто

ТАСС, 8 августа. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила латвийке Елене Остапенко и не сумела выйти в третий круг турнира в Торонто (Канада). Призовой фонд соревнований составляет $2,83 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:4 в пользу 22-летней латвийской теннисистки, которая на данный момент в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 82-е место. Матч продолжался 1 час 48 минут. В третьем круге победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года сыграет с чешкой Марией Боузковой, которая во втором круге обыграла американку Слоан Стивенс (6:2, 7:5).

Павлюченкова занимает в рейтинге WTA 44-е место. За свою карьеру россиянка завоевала 12 титулов. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал на Открытых чемпионатах Австралии (2017, 2019), Франции (2011) и США (2011), на также на Уимблдоне (2016).

Соревнования в Торонто завершатся 11 августа.

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