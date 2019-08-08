Теннисистка Касаткина завершила выступление на турнире в Торонто

Касаткина проиграла со счетом 7:5, 2:6, 5:7. Россиянка вела в третьем сете со счетом 5:3, однако уступила сопернице в четырех геймах подряд. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. Спортсменки провели первую игру между собой на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).