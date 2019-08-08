Теннисист Медведев вышел в третий круг турнира в Монреале

Матч завершился со счетом 6:3, 6:0 в пользу 23-летнего россиянина. Встреча длилась ровно один час. Соперники третий раз встречались между собой на турнире под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Два предыдущих матча выиграл британский теннисист.