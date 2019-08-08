Россиянка Кузнецова вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто, обыграв Векич

Спортсменки четвертый раз сыграли между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь в активе россиянки три победы, у Векич — одна. В третьем круге Кузнецова встретится с румынкой Симоной Халеп, которая является действующей победительницей турнира.

Россиянка получила приглашение принять участие в соревновании после того, как из-за травмы снялась чешка Петра Квитова. Ранее Кузнецова не смогла выступить на турнире WTA в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Теннисистка сообщала, что еще с февраля ждала ее оформления, а получила только 30 июля.