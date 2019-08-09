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9 августа, источник: Чемпионат.com

«Девушки должны есть». Шарапова опубликовала фото с чипсами

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в «Твиттере» фотографию из Цинциннати (США), где на следующей неделе она примет участие в турнире.

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Победительница пяти турниров «Большого шлема» получила «уайлд-кард» от организаторов соревнований.

«Тут я каждый раз, когда выступаю в Цинциннати. В отделе подушек. Не обращайте внимания на чипсы», — написала Шарапова, сопроводив пост хэштегом «девушки должны есть».

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнире, который пройдёт с 12 по 18 августа, также примут участие первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака, чешка Каролина Плишкова, Кики Бертенс из Нидерландов, немка Анжелика Кербер, чешка Петра Квитова, румынка Симона Халеп, украинка Элина Свитолина, американки Слоан Стивенс и Серена Уильямс, белоруска Арина Соболенко, латвийка Анастасия Севастова, швейцарка Белинда Бенчич, датчанка Каролина Возняцки, россиянка Дарья Касаткина и другие теннисистки.

В 2018 году победу на соревнованиях в Цинциннати одержала Бертенс.

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