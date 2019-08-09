Зрители в Канаде освистывали россиянина, а он провоцировал их и в итоге выиграл
Карен Хачанов победил канадца на его домашнем турнире, несмотря на некрасивое поведение болельщиков во время игры.
Карен Хачанов победил канадца на его домашнем турнире, несмотря на некрасивое поведение болельщиков во время игры.
Мужской «Мастерс» в Канаде, проходящий в Монреале, радует болельщиков российских теннисистов. И Карен Хачанов, и Даниил Медведев дошли до четвертьфинальной стадии. Кстати, на этой неделе они ведут борьбу друг с другом за звание первой ракетки России. Даниил на несколько недель становился лучшим в стране осенью прошлого года, но в основном первым был Карен. К тому же сейчас оба на уровень выше, чем тогда — осенью Медведев лидировал, балансируя на грани второй и третьей мировой десятки, а сейчас и он, и Хачанов входят в топ-10.
Расклад таков: Карен год назад был в полуфинале Торонто (эти два канадских города регулярно меняются турнирами, проводя то мужские, то женские соревнования), а Даниил, стартовав с квалификации, дошёл до 3-го круга. В итоге Хачанов защищает на 245 очков больше, и при одинаковом результате на турнире Медведев опередит его в рейтинге. Если же Карен пройдёт хотя бы на одну стадию дальше, то он останется первой ракеткой России. Кстати, в случае выхода в полуфинал они определят лучшего в России в очном сражении.
Медведев, на прошлой неделе легко добравшийся до финала Вашингтона и проигравший там Нику Кирьосу на двух
Хачанов побеждает тяжелее — впрочем, он и в целом в этом сезоне выступает хуже, чем Медведев. Если Даниил в чемпионской гонке, учитывающей только результаты с начала года, входит в топ-8, то Карен располагается в конце топ-30. Правда, здесь у Хачанова и соперники были более опасными. Сначала он в трёх сетах победил Стэна Вавринку, а затем Феликса
Матч получился очень нервным и упорным. Карен непривычно часто для себя проигрывал подачу — его соперник сделал пять брейков за две партии. В первой Хачанов не подал на сет и в итоге отдал
После этой встречи россиянин остался недоволен поведением болельщиков. «Я немного расстроен поведением болельщиков. То, что Феликса так поддерживали — это нормально. Его любит публика, и я хочу, чтобы за меня в России также болели. Но ждать моей ошибки, кричать “аут” во время розыгрышей — это неуважение. Я злюсь в такой ситуации. Но я провоцировал болельщиков, и это в
Кстати, известный британский теннисист Грег Руседски накануне хвалил обоих. «На этой неделе в Монреале Хачанов и
Хачанов теперь сыграет с Александром Зверевым. Немец в третьем раунде взял у Николоза Басилашвили реванш за поражение в полуфинале Гамбурга, причём оба матча завершились