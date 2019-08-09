Даниил Медведев обыграл Тима и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале, призовой фонд которого превышает 5,7 миллиона евро.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале, призовой фонд которого превышает 5,7 миллиона евро.
Медведев, получивший восьмой номер посева, в пятницу в матче ¼ финала менее чем за час обыграл вторую ракетку турнира австрийца Доминика Тима — 6:3, 6:1.
Следующим соперником Медведева станет победитель встречи россиянина Карена Хачанова (6-й номер посева) и Александра Зверева (3) из Германии.